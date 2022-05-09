Минус 25 650 врагов и более 1 140 танков: свежие потери российских оккупантов

В Генштабе сообщают о новых потерях среди российских оккупантов. Так, на 9 мая ВСУ уже ликвидировали 25 650 врагов. За сутки количество уничтоженных вражеских военных увеличилось на 150 человек.

Как отметили в Генштабе ВСУ, эти цифры по потере живой силы – приблизительные и будут уточнены. Причина – высокая интенсивность боевых действий.

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Потери врага в технике: