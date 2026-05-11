Активность оккупантов подтвердил и Владимир Зеленский в вечернем обращении. Президент сообщил, что за два дня перемирия россияне не соблюдали режим "тишины" на фронте, проводя штурмы на ключевых для себя направлениях. Украинские военные были вынуждены действовать в ответ.

Сколько российских оккупантов с техникой ликвидировано на 11 мая?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 11 мая 2026 года агрессор потерял:

Темпы вражеских потерь растут

Президент Зеленский сообщил, что в апреле Силы обороны ликвидировали или тяжело ранили более 35 тысяч российских военных. Также в апреле украинские военные значительно увеличили количество ударов по целям на расстоянии более 20 километров. Таких поражений было вдвое больше, чем в марте, и вчетверо больше, чем в феврале.

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди заявил, что российская армия уже 5-ый месяц подряд теряет больше военных, чем может пополнить. По его словам, с декабря 2025 года до апреля 2026 года Россия привлекла около 148 тысяч мобилизованных и контрактников. В то же время только ударами украинских дронов было нейтрализовано более 156 тысяч оккупантов.

В апреле подразделения Сил беспилотных систем поразили более 10,5 тысяч российских военных. Это почти треть всех потерь, которых враг понес от дронов Сил обороны.

ТВО командира батальона "Сила Свободы" бригады "Рубеж" НГУ Владимир Назаренко заявил, что российская армия продолжает использовать тактику "мясных штурмов", бросая в атаки неподготовленную пехоту.

По его словам, потери врага большие, но Россия пока имеет резервы, поэтому это не останавливает боевые действия. Назаренко отметил, что для российского командования солдат "дешевле дрона", поэтому волновые атаки продолжаются по всей линии фронта.

В то же время Россия активно развивает беспилотные системы и пытается адаптироваться к войне дронов. Оккупанты используют FPV-дроны, "Шахеды", "Орланы" и разведывательные беспилотники, чтобы выявлять и атаковать украинские позиции.

Назаренко добавил, что российская армия учится и меняет тактику, однако все еще отстает от Сил обороны Украины в технологиях и подходах к ведению войны.