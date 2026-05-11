Активність окупантів підтвердив і Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Президент повідомив, що за два дні перемир'я росіяни не дотримувалися режиму "тиші" на фронті, проводячи штурми на ключових для себе напрямках. Українські військові були змушені діяти у відповідь.

Скільки російських окупантів з технікою ліквідовано на 11 травня?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 11 травня 2026 року агресор втратив:

особового складу – близько 1 342 030 (+920) осіб;

танків – 11 924 (+4);

бойових броньованих машин – 24 551 (+7);

артилерійських систем – 41 863 (+76);

РСЗВ – 1 783 (+1);

засоби ППО – 1 373 (+0);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 352 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 1 371 (+9);

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 284 254 (+1 557);

крилаті ракети – 4 585 (+0);

кораблі / катери – 33 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 95 710 (+231);

спеціальна техніка – 4 178 (+2).

Втрати росіян на 11 травня 2026 рік / Фото Генштабу

Темпи ворожих втрат зростають

Президент Зеленський повідомив, що у квітні Сили оборони ліквідували або тяжко поранили понад 35 тисяч російських військових. Також у квітні українські військові значно збільшили кількість ударів по цілях на відстані понад 20 кілометрів. Таких уражень було вдвічі більше, ніж у березні, і вчетверо більше, ніж у лютому.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді заявив, що російська армія вже 5-ий місяць поспіль втрачає більше військових, ніж може поповнити. За його словами, з грудня 2025 року до квітня 2026 року Росія залучила близько 148 тисяч мобілізованих і контрактників. Водночас лише ударами українських дронів було нейтралізовано понад 156 тисяч окупантів.

У квітні підрозділи Сил безпілотних систем уразили понад 10,5 тисячі російських військових. Це майже третина всіх втрат, яких ворог зазнав від дронів Сил оборони.

ТВО командира батальйону "Сила Свободи" бригади "Рубіж" НГУ Володимир Назаренко заявив, що російська армія продовжує використовувати тактику "м'ясних штурмів", кидаючи у атаки непідготовлену піхоту.

За його словами, втрати ворога великі, але Росія поки має резерви, тому це не зупиняє бойові дії. Назаренко зазначив, що для російського командування солдат "дешевший за дрон", тому хвильові атаки тривають по всій лінії фронту.

Водночас Росія активно розвиває безпілотні системи та намагається адаптуватися до війни дронів. Окупанти використовують FPV-дрони, "Шахеди", "Орлани" та розвідувальні безпілотники, щоб виявляти й атакувати українські позиції.

Назаренко додав, що російська армія вчиться та змінює тактику, однак усе ще відстає від Сил оборони України у технологіях і підходах до ведення війни.