СОУ "уничтожили" более 1000 оккупантов и сожгли их технику: потери врага по состоянию на 18 июня

Противник существенно ослаблен потерями, которые, по данным источников в НАТО, достигли около 1,4 миллиона военнослужащих. При этом в Кремле не собираются менять стратегию ведения боевых действий. А потери продолжают расти.

О новой группе уничтоженных оккупантов и их сожженной технике, как обычно, сообщили в Генштабе.

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Каковы потери России?

С начала полномасштабной войны против Украины Россия понесла значительные потери в живой силе и вооружении. По состоянию на 18 июня 2026 года потери оккупационных войск составляют:

личного состава – около 1 388 050 (+1 370) человек;

танков – 12 038 (+5);

боевых бронированных машин – 24 779 (+4);

артиллерийских систем – 44 240 (+71);

РСЗО – 1 877 (+3);

средств ПВО – 1 431 (+4);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 357 589 (+1 996);

наземных робототехнических комплексов – 1 684 (+7);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 108 425 (+431);

специальной техники – 4 306 (+3);

крылатых ракет – 4 783 (+0).



Потери России / Генштаб

Отметим, что на прошлой неделе украинские Силы обороны провели результативную операцию против российских войск. По словам Федорова, всего за две ночи было уничтожено около 250 вражеских артиллерийских систем.

Кроме того, украинские военные нанесли серию ударов по военным и логистическим объектам противника. Среди пораженных целей – танкер российского "теневого флота", элементы логистической инфраструктуры и командные пункты оккупационных сил.