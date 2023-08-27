Силы обороны двигаются вперед, – Тарнавский сказал, что происходит на Таврическом направлении

Силы обороны продолжают отражать атаки противника. На Таврическом направлении наши воины двигаются вперед.

Об этом рассказал командующий оперативным направлением "Таврия" Александр Тарнавский. Захватническая армия безвозвратно потеряла почти 8 десятков солдат.

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Силы обороны наносят России потери на Таврическом направлении.

Тарнавский рассказал, что Силы обороны двигаются вперед на Таврическом направлении.

Артиллерийские подразделения нашей армии в течение суток выполнили 1 268 огневых задач,

– заметил генерал.

За последние сутки потери врага составили 305 человек, в том числе:

безвозвратные – 78,

раненые – 210,

плен – 17.

Кроме того, украинские защитники уничтожили 32 единицы военной техники противника, в частности:

2 танка,

8 ББМ,

5 артиллерийских систем и минометов,

2 РСЗО,

1 ПТРК,

4 БПЛА,

10 единиц автотехники.

Также Силы обороны сожгли 11 складов боеприпасов врага.

По состоянию на утро 27 августа Россия безвозвратно потеряла почти 261 тысячу своих военных и много военной техники, единица которой иногда стоит несколько миллионов долларов. В Генштабе отмечают, что эти цифры приблизительны, ведь подсчет осложняется крайне активными боевыми действиями.

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