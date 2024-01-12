Более 800 оккупантов, десятки танков и артсистем: потери врага на 12 января
12 января 2024, 08:03Читати новину українською
Украинские военные уже 688 сутки выгоняют врага с территории нашего государства, нанося ему безумные потери. Только за минувшие сутки наши военные ликвидировали 840 единиц личного состава врага.
Таким образом, с 24 февраля 2022 года российские оккупанты потеряли на территории Украины 368 460 солдат. В то же время потери врага могут быть больше, ведь их трудно точно сосчитать из-за интенсивных боевых действий.
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Какие потери россиян в технике
Так, от 24 февраля 2022 года потери России составляют:
- танков – 6060 (+10);
- боевых бронированных машин – 11 254 (+16);
- артиллерийских систем – 8710 (+11);
- РСЗО – 957 (+0);
- средств ПВО – 642 (+1);
- самолетов – 329 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6836 (+1);
- крылатых ракет – 1 806 (+0);
- кораблей/катеров – 23 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 11612 (+16);
- специальной техники – 1339 (+2).
Потери врага на 12 января / Инфографика Генштаба ВСУ
Россия имеет безумные потери в технике и личном составе
- В Генштабе ВСУ 11 января рассказывали, что тогда Силы обороны ликвидировали 800 оккупантов в зоне боевых действий. Кроме того, нашим защитникам удалось уничтожить 22 боевых бронированных машин, 15 артсистем и 12 танков врага.
- Активно работала по вражеским целям и наша ПВО. Владимир Зеленский отметил, что с помощью западного вооружения удалось уничтожить 26 вертолетов в сутки и 12 самолетов за раз, которые поднимались, чтобы бомбить Украину.
- Кроме того, украинские солдаты также активно уничтожают и логистические пути противника. Журналисты Forbes отметили, что украинцы "с юмором" уничтожили железнодорожный мост к югу от Гранитного в Донецкой области, который россияне строили около 5 месяцев. В частности, наши военные выждали определенное время, чтобы нанести удар по российскому мосту, чтобы враги имели большие потери.