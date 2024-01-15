Почти тысяча окупантов, танки, БМП и артиллерия: колоссальные потери врага 15 января

Российская армия продолжает нести безумные потери в войне против Украины. За минувшие сутки на фронте погибли еще не менее 980 вражеских воинов.

Кроме этого, оккупанты потеряли десятки единиц своей техники, среди которых танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы и т.д.

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Потери врага по состоянию на 15 января

С начала полномасштабного вторжения, по данным Генштаба, на фронте в Украине погибли 370 980 российских захватчиков. Отметим, что это ориентировочные данные, так что цифры могут быть еще выше. Так как тяжело вести чёткий подсчет во время активных боев.

Кроме этого, от 24 февраля 2022 года враг потерял много техники, в частности:

танков – 6 089 единиц,

боевых бронированных машин – 11 322 единицы,

артиллерийских систем – 8 771 единица,

РСЗО – 958 единиц,

средств ПВО – 650 единиц,

самолетов – 329 единиц,

вертолетов – 324 единицы,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 6 865,

крылатых ракет – 1 815,

кораблей и катеров – 23 единицы,

подлодка – 1,

автомобильной техники и автоцистерн – 11 698 единиц,

и специальной техники – 1356 единиц.

Успехи ВСУ за минувшие сутки

Согласно данным Генштаба, за минувшие сутки ВСУ уничтожили на фронте 14 танков, 20 боевых бронированных машин, 24 артиллерийские системы, 1 РСЗО, 2 средства ПВО, 31 единицу автомобильной техники и автоцистерн и еще 3 единицы специальной техники.

Кроме этого, были сбиты 4 БпЛА оперативно-тактического уровня и 1 крылатая ракета.



Потери врага 15 января / Генштаб ВСУ

Отметим, что вечером 14 января мониторинговые телеграм-каналы заявили, что ВСУ сбили над Азовским морем российский самолет А-50. Также получил повреждения вражеский ИЛ-22М11. Такую информацию сообщил и заместитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Юрий Мысягин.

Пока официальных подтверждений от ВСУ нет, однако россияне уже скулят о потере самолетов.

Утром 15 января начальница пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона не подтвердила, однако и не опровергла эти заявления. Однако она иронически отметила, что Украина предупреждала оккупантов о "полосе невозвращения" на южном направлении.