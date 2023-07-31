Почти пять сотен врагов, средства ПВО, артиллерийские системы: потери врага за 31 июля
31 июля 2023, 08:00Читати новину українською
Россия ежедневно теряет на войне сотни единиц личного состава. Только за последние сутки у врага стало на 490 солдат меньше.
Начиная с 24 февраля 2022 года, Кремль потерял на войне в Украине 246 190 единиц личного состава. Но, учитывая интенсивность боев, потери могут быть значительно больше.
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Сколько техники потерял враг
- танков – 4211 (+6);
- боевых бронированных машин – 8188 (+10);
- артиллерийских систем – 4816 (+21);
- РСЗО – 699 (+1);
- средства ПВО – 460 (+1);
- самолетов – 315 (+0);
- вертолетов – 311 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4017 (+6);
- крылатых ракет – 1347 (+0);
- кораблей/катеров – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 7292 (+17);
- специальной техники – 715 (+4).
Потери врага по состоянию на 31 июля 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Безумные потери врага: последние новости
- Советник мэра Мариуполя рассказал, что в Мариуполе уничтожили месторасположение вражеского подразделения. Как следствие, ликвидированы три единицы военных грузовиков россиян, значительно повреждено месторасположение военно-инженерного подразделения оккупантов на месте "Военстроя", повреждено оборудование для изготовления "зубов дракона" на бетонном производстве.
- Вооруженные Силы Украины уничтожили вражеский комплекс "Бук", который должен был прикрывать небо для российских оккупантов. Его ликвидировали наши подразделения воинской части А1108.
- Вечером 30 июля в Генштабе ВСУ рассказали, что россияне физически не успевают вывозить своих погибших из моргов. Поэтому в Сватове Луганской области территория городского морга переполнена телами погибших россиян. Тела во временно оккупированном населенном пункте не вывозят уже почти неделю. Поэтому в городе ощутимый невыносимый трупный запах.