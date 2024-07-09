"Минус" еще более 1200 оккупантов и десятки единиц техники: колоссальные потери врага на 9 июля
Источник:Генштаб ВСУ
Силы обороны продолжают давать отпор врагу, нанося ему немалые потери. Так, российская армия за минувшие сутки потеряла еще 1 220 оккупантов.
Кроме того, украинские защитники продолжают уничтожать десятки единиц вражеской техники. Так, 7 июля ВСУ сбили вражеский Су-25 на Покровском направлении.
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Актуальная статистика потерь
С 24 февраля 2022 года потери российской оккупационной армии достигают:
- личного состава – около 553 410 (+1220) человек,
- танков – 8 178 (+7),
- боевых бронированных машин – 15 704 (+19),
- артиллерийских систем – 15 015 (+49),
- РСЗВ – 1 115 (+0),
- средства ПВО – 880 (+0),
- самолетов – 361 (+0),
- вертолетов – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 922 (+29),
- крылатые ракеты – 2 389 (+36),
- корабли /катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 20 212 (+62),
- специальная техника – 2 516 (+13).
Потери врага по состоянию на 9 июля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
К слову, на днях украинские защитники поразили наиболее дальнобойную САУ "Пион" в Белгородской области. Это сделали воины "Requiem group" Сил специальных операций. Ее удалось поразить с помощью FPV-дрона.