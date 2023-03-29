Расследователи установили смерть 2 тысяч российских офицеров в Украине: реальные цифры выше

Расследователи установили, что на войне в Украине защитники ликвидировали около двух тысяч российских офицеров. Однако реальные потери врага могут быть в 2 – 3 раза выше.

OSINT-расследователи с помощью открытых источников установили, что на войне в Украине погибли не менее 2 тысяч российских офицеров. Однако они подчеркнули, что это только те случаи смертей, которые им удалось подтвердить. А реальное количество погибших может быть в несколько раз выше.

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Более 2 тысяч офицеров отправились на "концерт Кобзона"

Расследователи с помощью социальных сетей установили смерти почти 2 тысяч российских офицеров. Они брали информацию из публикаций по похоронам и некрологам родных оккупантов.

С помощью такого поиска по состоянию на 28 марта 2023 года удалось установить смерти двух тысяч вражеских офицеров разных рангов.

Кто был ликвидирован

Больше всего были ликвидированы старшие лейтенанты (617), капитаны (372) и лейтенанты (337).

Также ВСУ отправили "на тот свет" 260 майоров, 135 подполковников, 54 полковника, 4 генерал-майора и 221 офицера других рангов.

При этом журналисты отметили, что это лишь установленное количество ликвидированных российских офицеров. Реальное количество погибших может быть в 2, а то и в 3 раза выше.

Потери врага на фронте

Согласно данным Генштаба, по состоянию на 28 марта с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 171 730 российских военных. Также были уничтожены десятки тысяч вражеской техники и боеприпасов.

В частности Россия потеряла по меньшей мере 3 602 танка, 6 966 боевых бронированных машин, 2 653 артиллерийских систем, 525 РСЗО, 277 средств ПВО, 305 самолетов, 291 вертолет, 2 235 БпЛА оперативно-тактического уровня, 5 502 единицы автомобильной техники и автоцистерн и 287 единиц специальной техники.

Только за минувшие сутки, 27 марта, украинские защитники уничтожили 7 российских танков, 13 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 19 БПЛА оперативно-тактического уровня, 9 автомобилей и автоцистерн и 2 единицы специальной техники. Сейчас самые большие потери оккупанты понесут на Бахмутском направлении.