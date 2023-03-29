Расследователи установили смерть 2 тысяч российских офицеров в Украине: реальные цифры выше
Источник:KIU
Расследователи установили, что на войне в Украине защитники ликвидировали около двух тысяч российских офицеров. Однако реальные потери врага могут быть в 2 – 3 раза выше.
OSINT-расследователи с помощью открытых источников установили, что на войне в Украине погибли не менее 2 тысяч российских офицеров. Однако они подчеркнули, что это только те случаи смертей, которые им удалось подтвердить. А реальное количество погибших может быть в несколько раз выше.
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Более 2 тысяч офицеров отправились на "концерт Кобзона"
Расследователи с помощью социальных сетей установили смерти почти 2 тысяч российских офицеров. Они брали информацию из публикаций по похоронам и некрологам родных оккупантов.
С помощью такого поиска по состоянию на 28 марта 2023 года удалось установить смерти двух тысяч вражеских офицеров разных рангов.
Кто был ликвидирован
- Больше всего были ликвидированы старшие лейтенанты (617), капитаны (372) и лейтенанты (337).
- Также ВСУ отправили "на тот свет" 260 майоров, 135 подполковников, 54 полковника, 4 генерал-майора и 221 офицера других рангов.
При этом журналисты отметили, что это лишь установленное количество ликвидированных российских офицеров. Реальное количество погибших может быть в 2, а то и в 3 раза выше.Справка. KIU опубликовали поименный список ликвидированных офицеров страны-агрессора. По состоянию на 28 марта там 1 996 имен.
Потери врага на фронте
- Согласно данным Генштаба, по состоянию на 28 марта с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 171 730 российских военных. Также были уничтожены десятки тысяч вражеской техники и боеприпасов.
- В частности Россия потеряла по меньшей мере 3 602 танка, 6 966 боевых бронированных машин, 2 653 артиллерийских систем, 525 РСЗО, 277 средств ПВО, 305 самолетов, 291 вертолет, 2 235 БпЛА оперативно-тактического уровня, 5 502 единицы автомобильной техники и автоцистерн и 287 единиц специальной техники.
- Только за минувшие сутки, 27 марта, украинские защитники уничтожили 7 российских танков, 13 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 19 БПЛА оперативно-тактического уровня, 9 автомобилей и автоцистерн и 2 единицы специальной техники. Сейчас самые большие потери оккупанты понесут на Бахмутском направлении.