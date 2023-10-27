ВСУ "минуснули" еще более 500 оккупантов, танки и артсистемы: потери врага на 27 октября
27 октября 2023, 07:59Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Украинские защитники продолжают мощно давать отпор российским оккупантам. Так, только за минувшие сутки были уничтожены 560 захватчиков на фронте.
С начала полномасштабного вторжения ВСУ уже ликвидировали 297 680 бойцов так называемой "второй армии мира". Однако окончательные потери еще уточняются, поскольку бои продолжаются.
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Актуальные потери оккупантов на фронте
- танков – 5145 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 9726 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 7162 (+7) ед,
- РСЗО – 834 (+0) ед,
- средства ПВО – 556 (+0) ед,
- самолетов – 320 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5390 (+1),
- крылатые ракеты – 1538 (+0),
- корабли /катера – 20 (+0) ед,
- подлодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9513 (+6) ед,
- специальная техника – 1011(+1).
Потери России на войне / Генштаб ВСУ
ВСУ мощно уничтожают россиян на войне
- По состоянию на 27 октября известно, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удар по району сосредоточения личного состава и еще один – по зенитно-ракетному комплексу противника.
- Также подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 артиллерийских средства противника.
- Недавно подразделения ракетных войск уничтожили 8 артиллерийских средств, станцию РЭБ, понтонно-мостовую переправу врага, а также поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.