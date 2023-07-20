"Мертвые души" в деле: как колоссальные потери вагнеровцев разоблачают ложь минобороны России

В дерджуме заявили, что после мятежа Пригожина, якобы 33 тысячи вагнеровцев заключили контракт с минобороны России. Эта цифра не имеет ничего общего с реальностью.

Пока вроде бы Евгений Пригожин "светится" в Беларуси, минобороны России рисует фантастическую статистику вагнеровцев. Речь идет о 33 тысячах зэков.

Обратите внимание Отправляют насмерть: вагнеровцев, подписавших контракт с минобороны, считают изменниками

Кроме того, в ППК "Вагнера" заявили, что на "ретрит" в Беларусь прибудут около 10 тысяч вагнеровцев. Откуда взялись цифры у минобороны, можно только догадываться.

Что по потерям у вагнеровцев

В общей сложности участие в войне России с Украиной приняли 78 тысяч вагнеровцев. ВСУ нанесли им колоссальные потери. Только на момент ожесточенных боев в Бахмуте на концерт к Кобзону уже отправились по меньшей мере 22 тысячи преступников. Еще около 40 тысяч получили ранения.

Из какой воспаленной фантазии минобороны России вытащили "33 тысячи вагнеровцев" неизвестно. Что ж, нет такого дня, когда страна-террористка не лжет. Это касается всех сфер жизни и смерти.

Потери России – главное

Украинские защитники наносят россиянам колоссальные потери. Врагу не удается реализовать никаких планов. В общем, по данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла уже 239 480 окупантов. Кроме того, удалось уничтожить немало вражеского оружия и техники.

К слову, недавно Владимир Путин эпически опозорился, передав "привет" ликвидированным захватчикам. Собеседник "бункерного деда" – губернатор Иркутской области Игорь Кобзев – решил Путина не поправлять и подчеркнул, что передаст "привет" "обязательно".

К слову, россиянам настолько безразлично на своих людей, что не спасают даже тех, кого еще можно. Недавно в Краснодарском крае разбился очередной российский штурмовик Су-25. Пилот катапультировался в воду. В то же время, никто не поспешил ему на помощь. Пропагандисты ноют, что пилот тонул в течение 8 минут у всех на виду. Добраться до него можно было через минуту. В конце концов еще живого пилота вытащили. Однако было поздно. Он отправился к Кобзону.