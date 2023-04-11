Танки, артсистемы и сотни солдат: масштабные потери врага по состоянию на 11 апреля

11 апреля 2023, 07:47
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Украинские воины мощно противостоят врагу. Только за последние сутки оккупанты потеряли 500 единиц личного состава.

С 24 февраля 2022 года ВСУ минуснули 179 320 вражеских бойцов. Однако в Генштабе ВСУ объясняют, что из-за боев точно подсчитать потери врага невозможно.

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Потери врага в технике

  • танков – 3644;
  • боевых бронированных машин – 7038;
  • артиллерийских систем – 2 765;
  • РСЗО – 535;
  • средств ПВО – 282 (+0);
  • самолетов – 307;
  • вертолетов – 293;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2332;
  • крылатых ракет – 911;
  • кораблей /катеров – 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5620;
  • специальной техники – 316.

 


Потери россиян по состоянию на 11 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери россиян на войне: последние новости

Автор: Діана Квасневська