Более 1000 оккупантов, артиллерия и ПВО: потери врага на 9 ноября

За более чем 600 дней войны российская армия так и не поняла, что шансов выйти из Украины живыми у них минимальные, оккупанты продолжают вести вооруженную агрессию, а следовательно – нести потери. Так, за последние сутки ВСУ уничтожили еще 1080 российских воинов.

С начала полномасштабной войны "вторая армия мира" лишилась 308 720 военных. В Генштабе отметили, что потери врага ориентировочные, ведь из-за высокой интенсивности действий вести точную статистику сложно.

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Потери россиян в Украине

По состоянию на 9 ноября ВСУ нанесли российской армии значительные потери, в частности:

танков – 5316 (+15);

боевых бронированных машин – 10 014 (+18);

артиллерийских систем – 7475 (+36);

РСЗО – 875 (+3);

средств ПВО – 577 (+5);

самолетов – 322 (+0);

вертолетов – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5593 (+26);

крылатых ракет – 1557 (+1);

кораблей/катеров – 20 (+0);

подлодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 9853 (+39);

специальной техники – 1059 (+5).



Потери врага по состоянию на 9 ноября 2023 года

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