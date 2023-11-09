Более 1000 оккупантов, артиллерия и ПВО: потери врага на 9 ноября

9 ноября 2023, 07:42
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Источник:

Генштаб

За более чем 600 дней войны российская армия так и не поняла, что шансов выйти из Украины живыми у них минимальные, оккупанты продолжают вести вооруженную агрессию, а следовательно – нести потери. Так, за последние сутки ВСУ уничтожили еще 1080 российских воинов.

С начала полномасштабной войны "вторая армия мира" лишилась 308 720 военных. В Генштабе отметили, что потери врага ориентировочные, ведь из-за высокой интенсивности действий вести точную статистику сложно.

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Потери россиян в Украине

По состоянию на 9 ноября ВСУ нанесли российской армии значительные потери, в частности:

  • танков – 5316 (+15);
  • боевых бронированных машин – 10 014 (+18);
  • артиллерийских систем – 7475 (+36);
  • РСЗО – 875 (+3);
  • средств ПВО – 577 (+5);
  • самолетов – 322 (+0);
  • вертолетов – 324 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5593 (+26);
  • крылатых ракет – 1557 (+1);
  • кораблей/катеров – 20 (+0);
  • подлодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9853 (+39);
  • специальной техники – 1059 (+5).


Потери врага по состоянию на 9 ноября 2023 года

Последние новости о потерях врага

  • В больнице умер 44-летний начальник штаба 810 отдельной ордена Жукова бригады морской пехоты врагов Ян Суханов. Он получил тяжелые ранения еще в мае 2022 года в результате атаки наших защитников.
  • Владимир Зеленский рассказал, что потери врага в войне в 5 раз больше, чем украинские. По словам президента, российские солдаты должны покинуть Украину. Это реальный способ остановить войну.
  • Военные нацгвардейцы мощно ударили по пункту оккупантов. В Министерстве внутренних дел отметили, что пункт уничтожили бойцы бригады "Красная калина".
    Автор: Діана Квасневська