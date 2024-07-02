Ночью бойцы ГУР ударили по двум базам россиян: видео настоящего "ада"
Источник:ГУР
На одном из направлений воины подразделения ГУР Ghost нанесли успешный удар по оккупантам. Они поразили сразу два места базирования врага.
Украинские военные продолжают эффективно уничтожать захватчиков на разных участках фронта. Недавно в ГУР показали, как легионеры расправляются с противником на Харьковском направлении.
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У оккупантов снова "подгорало"
Теперь же стало известно об очередной удачной операции расчета FVP-дронов под красноречивым названием Ghost. Ночью на одном из направлений "призраки" сожгли два места базирования российских оккупантов. Также они уничтожили расположенное на крыше здания вражеское оборудование для связи и наблюдения, топливозаправщик и несколько единиц легкой автомобильной техники врага.
Как ГУР "подожгло" оккупантов: смотрите видео
Напомним, что за последние сутки защитники ликвидировали еще почти 1300 оккупантов и более 180 единиц вражеской техники.
Также недавно партизаны движения "Атеш" устроили несколько диверсий на железной дороге "Ростов – Мариуполь". Эта железнодорожная ветка играет ключевую роль в переброске военных сил и техники между различными частями Южного военного округа России, а также открывает доступ к морскому пути.
Кроме того, был уничтожен релейный шкаф железной дороги возле Смоленска. Ею пользовались такие вражеские компании, как "Транснефть", "Газпром" и "Ростех".