Уничтожили российский пункт управления беспилотниками: на Юге оккупанты несут потери

Украинские военные продолжают ежедневно уничтожать врага. Только за минувшие сутки на Юге Силы обороны Украины за сутки ликвидировали более 50 российских захватчиков, пункт управления беспилотниками, а также технику.

ВСУ также за минувшие сутки уничтожили двух российских "беспилотных шпионов". БПЛА типа "Орлан-10" были уничтожены в Николаевской и Херсонской областях соответственно.

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Силы обороны продолжают уничтожать врагов

В зоне ответственности ОК "Юг" за прошедшие сутки, 11 мая, россияне понесли большие потери. В частности, украинские защитники ликвидировали 54 россиянина, 2 боевых бронированных машины "Тигр", 82-мм миномет и 3 военных автомобиля. Кроме того, уничтожен также пункт управления БПЛА и комплект антенн станции радиоэлектронной борьбы.

За прошедшие сутки на Юге оккупанты также нанесли 8 воздушных ударов: 2 – ночью, еще 6 – в течение дня. Повреждены несколько частных домохозяйств, но люди, к счастью, не пострадали.

В ОК "Юг" также подчеркнули, что враг не прекращает огневое давление на прибрежные территории. В общей сложности из артиллерии, минометов и РСЗО зафиксировано около 80 обстрелов с расходом более 340 снарядов. Под вражескими атаками оказались Кизомыс, Куцурубская община, Отрадокаменка, Садовое, Казацкое, Ивановка и Херсон.

Если днем по Херсону враг ударил дважды, то за ночь областной центр был под обстрелами 5 раз. Ранены гражданские, повреждены семь зданий, среди которых учебное и медицинское учреждение, два автомобиля, троллейбус, газопровод,

– подчеркнули в оперативном командовании.

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