В Мелитополе оккупанты сжигают тела своих бойцов в детском санатории – вонь ужасная
Во временно оккупированном Мелитополе оккупанты расположили мобильные крематории на территории детского санатория. Теперь там ужасная вонь.
Вонь чувствуют жители нескольких районов города. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Оккупанты разместили мобильные крематории в Мелитополе
По словам Федорова, чтобы скрыть собственные потери, оккупанты расширяют сеть мобильных крематориев. Один круглосуточно дымится в бердянском порту, а другой – на территории бывшего детского санатория Мелитополя.
Мэр отметил, что там враг давно устроил военный госпиталь, однако дешевле жечь, чем лечить. Несколько районов Мелитополя страдают от вони сгоревшей так называемой "второй армии мира".
Вонь чувствуют жители нескольких районов города, потому что они ее используют почти круглосуточно. Враг продолжает активно скрывать свои потери,
– подчеркнул Федоров.
Что происходит в Мелитополе: последние новости
- Российских оккупантов в Мелитополе уже больше, чем местных жителей. Мэр города Иван Федоров рассказал, что они знают, о каком ориентировочном количестве окупантов и местных жителей говорится.
- В Мелитополе местные страдают от рук оккупантов. Так, уже более 1000 человек украли враги в городе, россияне паспортизируют местных.
- Федоров рассказал, что не военные оккупанты в Мелитополе отвечают за несколько направлений. Основной – погашение сопротивления на временно оккупированных территориях, ведь каждый день у окупантов что-то взрывается. А это результат очень сложной и опасной работы сопротивления, спецслужб и ВСУ.
- 28 июня россияне арестовали одного из мелитопольцев в густонаселенном районе. Его захватчики забрали в плен. Федоров отметил, что враги тащили его по улице. Во время этого житель города во всю улицу кричал "Слава Украине!"
- По словам мэра, террор со стороны оккупантов действительно усиливается. Враг пытается подавить сопротивление. Однако следует понимать, что почти полтора года этого пытаются достичь враги, и что им это никак не удается.