3 февраля 2025, 07:23
Более тысячи новых пакетов и минус 51 артсистема: потери россиян на 3 февраля
В Генштабе назвали количество потерь врага по состоянию на утро 3 февраля. Всего за 1076 дней полномасштабного вторжения погибло уже 841660 оккупантов.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Генштаба.
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Сколько российских солдат убито сегодня
Актуальные потери врага на утро 3 февраля:
- личного состава – около 841660 (+1300) человек,
- танков – 9920 (+12),
- боевых бронированных машин – 20685 (+18),
- артиллерийских систем – 22589 (+51),
- РСЗВ – 1268 (+1),
- средств ПВО – 1053 (+3),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 331 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 29911 (+118),
- крылатых ракет – 3054 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 35798 (+89),
- специальной техники – 3731 (+2).
Александр Сырский 2 февраля назвал целью оборонительной операции ВСУ уничтожение вражеских сил и резервов противника.
А пленные россияне сообщили, что их отправляют в штурмы на костылях.