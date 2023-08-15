Не способны компенсировать безумные потери: как уничтожение складов БК влияет на боеспособность россиян

Силы обороны ежедневно уничтожают склады боеприпасов российских военных. Интенсивность за последнее время настолько увеличилась, что оккупанты не могут восполнять свои потери. Это оказывает большое влияние на обеспеченность на фронте.

Следует понять, что оккупанты до сих пор могут подтягивать резервы или вытаскивать расконсервированную технику. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, объяснив, что этого все равно недостаточно.

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Уровень обеспеченности снижается

Только за сутки 13 августа во временно оккупированных Олешках Силы обороны Украины уничтожили два вражеских склада с боекомплектами. Очевидно, что такие потери существенно отражаются на возможностях россиян. Однако у оккупантов до сих пор есть возможности перекрывать свои потери.

Они имеют возможность накапливать их, снабжать свои подразделения боекомплектом. Со всем тем, что уничтожают, больше не будет стрелять. Это действительно плюс,

– подчеркнул Александр Коваленко.

У россиян до сих пор работает логистика через железнодорожный путь Крымского моста, а также через Мариуполь на Бердянск, из Таганрога на Бердянск. Через эти и другие пути постоянно происходит снабжение сил и средств.

"Уничтожение складов происходят регулярно, но это неотделимая часть деятельности наших Сил обороны. К примеру, мы уничтожаем определенное количество артиллерии, они отправляют для ее компенсации расконсервированную технику. Но не успевают компенсировать потери, которые испытывают", - заметил военный обозреватель.

Уже третий месяц подряд за компенсацией российские оккупанты идут "в минус". То есть это указывает на то, что полностью потери восстановить не могут. Такая же ситуация и с боеприпасами. Уровень обеспеченности оккупантов на фронте снижается.

Кроме того, в какой-то момент одна из логистических артерий может перестать работать. К примеру, Крымский или Чонгарский мост.

Александр Коваленко об уничтожении складов с боеприпасами: смотрите видео

Актуальные потери оккупантов в войне против Украины

За 15 месяцев полномасштабного вторжения России в Украину армия оккупантов уменьшилась на 254380 человек. Из них 530 Вооруженных сил Украины ликвидировали за минувшие сутки 13 августа.

Впечатляют и потери россиян в технике. В частности с 24 февраля 2022 года по 14 августа 2023 они выглядят так: