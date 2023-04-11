Хуже только тачанки и кони с бурятами: военный обозреватель высмеял ситуацию с танками в России

Пока Украина продолжает получать современное вооружение и бронетехнику, оккупанты расконсервируют свои старые запасы. Ведь с начала войны Россия лишилась более 10 тысяч единиц бронетехники.

В то же время страна-агрессор не сможет восстановить свои запасы даже в долгосрочной перспективе. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Не сможет восстановить потенциал

Он заметил, что 90% техники, которую потеряли россияне – это то, что у них осталось после распада Советского Союза – то, что они унаследовали.

Россия эксплуатировала подержанную советскую технику, модернизировала, улучшала ее характеристики. Но она не занималась масштабным серийным производством бронетехники,

– подчеркнул Коваленко.

Даже через 10-15 лет страна-агрессор не сможет восстановить этот потенциал.

"Россия находится в стадии полной демилитаризации. И это ей достаточно удачно удается осуществить", – подчеркнул военно-политический обозреватель.

Сможет ли Россия восстановить свой потенциал бронированной техники: смотрите видео

Имеет большое количество неизвестно чего

Между тем у окупантов остаются в определенном количестве старые танки Т-62 и Т-54, которые они теоретически могли бы модернизировать. Но это им не поможет.

Мы можем взять даже тачанку, установить на нее динамическую защиту и она будет ездить и стрелять. Но это не будет полноценная боевая единица, такая как танк,

– уверен собеседник.

Коваленко предположил, что через некоторое время можно будет взять коней у бурят, накинуть на них динамическую защиту и установить противокумулятивную решетку.

"Но разве это будет полноценная легкобронированная боевая единица? Нет, хотя она тоже будет ездить, а человек, сидя на этом коне, может стрелять из винтовки Мосина. "Ездит и стреляет" и понятие "эффективность" - не коррелируются в этом случае", - добавил он.

В то же время у России есть большие запасы старой советской техники – еще со времен Второй мировой войны.

Но если говорить о современной войне, то Украина получает M2 Bradley, Stryker, Leopard 2, Abrams, Challenger и другое высокотехническое и высокотехнологичное оружие. А Россия напоминает фэнтезийный Мордор, имеющий большое количество неизвестно чего. И все это отправляется на войну против Украины,

– отметил военно-политический обозреватель.

Александр Коваленко напомнил, чем все закончилось для Мордора (Мордор было уничтожен – 24 Канал), и заметил, что так же закончится война для России.

Стоимость потерянной российской техники / Инфографика 24 Канала

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