Хуже только тачанки и кони с бурятами: военный обозреватель высмеял ситуацию с танками в России
Пока Украина продолжает получать современное вооружение и бронетехнику, оккупанты расконсервируют свои старые запасы. Ведь с начала войны Россия лишилась более 10 тысяч единиц бронетехники.
В то же время страна-агрессор не сможет восстановить свои запасы даже в долгосрочной перспективе. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
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Не сможет восстановить потенциал
Он заметил, что 90% техники, которую потеряли россияне – это то, что у них осталось после распада Советского Союза – то, что они унаследовали.
Россия эксплуатировала подержанную советскую технику, модернизировала, улучшала ее характеристики. Но она не занималась масштабным серийным производством бронетехники,
– подчеркнул Коваленко.
Даже через 10-15 лет страна-агрессор не сможет восстановить этот потенциал.
"Россия находится в стадии полной демилитаризации. И это ей достаточно удачно удается осуществить", – подчеркнул военно-политический обозреватель.
Сможет ли Россия восстановить свой потенциал бронированной техники: смотрите видео
Имеет большое количество неизвестно чего
Между тем у окупантов остаются в определенном количестве старые танки Т-62 и Т-54, которые они теоретически могли бы модернизировать. Но это им не поможет.
Мы можем взять даже тачанку, установить на нее динамическую защиту и она будет ездить и стрелять. Но это не будет полноценная боевая единица, такая как танк,
– уверен собеседник.
Коваленко предположил, что через некоторое время можно будет взять коней у бурят, накинуть на них динамическую защиту и установить противокумулятивную решетку.
"Но разве это будет полноценная легкобронированная боевая единица? Нет, хотя она тоже будет ездить, а человек, сидя на этом коне, может стрелять из винтовки Мосина. "Ездит и стреляет" и понятие "эффективность" - не коррелируются в этом случае", - добавил он.
В то же время у России есть большие запасы старой советской техники – еще со времен Второй мировой войны.
Но если говорить о современной войне, то Украина получает M2 Bradley, Stryker, Leopard 2, Abrams, Challenger и другое высокотехническое и высокотехнологичное оружие. А Россия напоминает фэнтезийный Мордор, имеющий большое количество неизвестно чего. И все это отправляется на войну против Украины,
– отметил военно-политический обозреватель.
Александр Коваленко напомнил, чем все закончилось для Мордора (Мордор было уничтожен – 24 Канал), и заметил, что так же закончится война для России.
Стоимость потерянной российской техники / Инфографика 24 Канала
Военная помощь Украине от союзников
- Дания передаст ВСУ военную технику – в частности, танки Leopard и гаубицы Caesar. Тем временем украинские артиллеристы проходят обучение, чтобы овладеть Caesar. Эти системы прибудут в Украину через месяц, а Leopard стоит ожидать летом.
- Раньше Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине. Однако впоследствии увеличила количество единиц техники, которое предоставит ВСУ. Так вместо трех бронемашин Dachs мы получим четыре. Также пакет был дополнен: 8 грузовиками Zetros (в общей сложности 60), 8 мобильными антенными системами (всего 42), 6 дронами для разведывательных задач (всего 32), 23 520 боеприпасами калибра 40 миллиметров (всего 83 520).