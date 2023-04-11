Водночас країна-агресорка не зможе відновити свої запаси навіть у довгостроковій перспективі. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Не зможе відновити потенціал

Він зауважив, що 90% техніки, яку втратили росіяни – це те, що в них залишилось після розпаду Радянського Союзу – те, що вони отримали у спадок.

Росія експлуатувала стару радянську техніку, модернізувала, покращувала її характеристики. Але вона не займалась масштабним серійним виробництвом бронетехніки,

– наголосив Коваленко.

Навіть через 10 – 15 років країна-агресорка не зможе відновити цей потенціал.

"Росія перебуває в стадії повної демілітаризації. І це їй досить вдало вдається здійснити", – підкреслив військово-політичний оглядач.

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Має велику кількість казна-що

Між тим в окупантів залишаються в певній кількості старі танки Т-62 та Т-54, які вони теоретично могли б модернізувати. Але це їм не допоможе.

Ми можемо взяти навіть тачанку, встановити на неї динамічний захист і вона буде їздити та стріляти. Але це не буде повноцінна бойова одиниця, така як танк,

– впевнений співрозмовник.

Коваленко припустив, що через деякий час можна буде взяти коней у бурятів, накинути на них динамічний захист та встановити протикумулятивну решітку.

"Але хіба це буде повноцінна легкоброньована бойова одиниця? Ні, хоча вона також буде їздити, а людина, сидячи цьому коні, може стріляти з гвинтівки Мосіна. "Їздить та стріляє" та поняття "ефективність" – не корелюються у цьому випадку", – додав він.

Водночас Росія має великі запаси старої радянської техніки – ще з часів Другої світової війни.

Але якщо говорити про сучасну війну, то Україна отримує M2 Bradley, Stryker, Leopard 2, Abrams, Challenger та іншу високотехнічну та високотехнологічну зброю. А Росія нагадує фентезійний Мордор, яка має велику кількість казна-що. І все це відправляється на війну проти України,

– зазначив військово-політичний оглядач.

Олександр Коваленка нагадав, чим все закінчилось для Мордору (Мордор було знищено – 24 Канал), і зауважив, що так само закінчиться війна для Росії.

Вартість втраченої російської техніки / Інфографіка 24 Каналу

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