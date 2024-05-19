В Волчанске пограничники уничтожили вражеский пункт пилотирования БпЛА: адское видео

Украинские пограничники уничтожили пункт пилотирования БпЛА врага. Наши бойцы обнародовали мощное видео.

Противник изо всех сил пытается потеснить подразделения Сил обороны вблизи Волчанска. Однако там наши бойцы дают достойный отпор врагу.

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Враг несет потери на Харьковском направлении

В Харьковской области противник уже чувствует сопротивление украинских бойцов. Так, в Волчанске украинские пограничники нанесли мощный удар по пункту пилотирования БпЛА российских захватчиков.

После вычисления местонахождения вражеского пункта пилотирования беспилотниками пограничники по координатам "отправили" FPV-дрон. А тот, в свою очередь, не подвел,

– говорится в сообщении ГПСУ.

Пограничники также обнародовали мощные кадры момента уничтожения пункта пилотирования.

Уничтожение вражеского пункта: смотрите видео

Заметим также, что только за последние сутки враги потеряли 1210 единиц личного состава. всего с 24 февраля 2022 года потери врага в живой силе достигают 492 290 солдат. Однако они могут быть больше, ведь посчитать их из-за интенсивных боев трудно.

Текущая ситуация на Харьковском направлении: что известно