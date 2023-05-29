Могут спокойно положить роту за 10 метров, – боец ВСУ о зверских методах оккупантов

Известно, что и без того невысокий уровень мотивации в оккупационной армии уменьшается из-за потерь и общего непонимания цели своих действий. Поэтому военному руководству агрессора приходится применять ужасающие, средневековые методы ведения войны, чтобы добиться незначительных результатов.

Об этом 24 Каналу рассказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко. Он сообщил, какой ценой российским войскам удается продвижение на дистанцию 10 – 15 метров на украинскую территорию.

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Федоренко подчеркнул, что противника нельзя ни в коем случае недооценивать, ведь среди него есть мотивированные, зомбированные лица, готовые стоять за идеи своего вождя. Также россияне имеют численный состав достаточно удачно подготовленных групп для совершения ударно-штурмовых действий. Однако в целом коэффициент полезного действия оккупантов военный оценил в 3 балла из 10.

Минус рота за два дня

Среди российских военных достаточно мощно работает система принуждения. Террористы не соблюдают никаких правил ведения войны, применяют запрещенные типы боеприпасов, а также не гнушаются смертельной расправой со своими военнослужащими, которые отказываются от совершения ударно-штурмовых действий, намерены сдаваться в плен или не выполняют поставленные командованием задачи.

Позади них ставятся заградительные отряды, которые их обстреливают во время отступления, а также определенный контроль внутри групп перед тем, как они выдвигаются для выполнения боевых задач,

– рассказал Федоренко.

К российским военным приставляются надзиратели, которые следят и предупреждают бегство с поля боя. Как только солдат начинает бежать, они его расстреливают, иногда делают это показательно. Подобная ситуация наблюдается и в регулярных войсках агрессора, и в ЧВК "Вагнера", и у группы "Шторм-Z".

"Так противнику удается совершать так называемые мясные штурмы, когда, чтобы продвинуться на 10 – 15 метров до позиции ВСУ, враг спокойно может положить одну роту – это около 150 человек в течение 2 дней", – рассказал военнослужащий.

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