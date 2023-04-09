На Запорожье за две недели уничтожили 15 расположений оккупантов, – Федоров
Вооруженные Силы Украины мощно дают отпор российским захватчикам. Только за две недели наши военные уничтожили 15 расположений оккупантов на Запорожье.
В частности, наши защитники уничтожили 7 местоположений россиян в Мелитополе. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Что известно об уничтожении 15 размещений оккупантов на Запорожье
По словам Федорова, в Запорожской области за две недели уничтожено более 15 размещений оккупантов – из них 7 непосредственно в Мелитополе.
Городской глава отметил, что "хлопок" дважды случался на аэродроме и трижды на локомотивном депо.
Остальные же расположения были уничтожены в:
- Федоровке,
- Веселом,
- вблизи Токмака,
- Верхнего Токмака,
- Мирного,
- Молочанска.
"Хлопок" на Запорожье: последние новости
- 6 апреля во временно оккупированном Мелитополе ночью было очень шумно. По предварительным данным, взрывалась вражеская база россиян, расположенная в районе захваченного аэродрома.
- А 5 апреля громкие взрывы прогремели в Молочанском районе и Токмаке. Чуть раньше – вблизи поселка Мирное, расположенного в Мелитопольском районе.
- 27 марта в Мелитополе к оккупантам пришел "хлопок". В результате взрывов пострадали десятки российских террористов.
- По словам мэра, в захваченных зданиях техникума и вуза находились казармы и так называемая "администрация" вражеской спецслужбы "МГБ".
- Как сообщали очевидцы, они видели, как прямо в нижнем белье выбегали из этого общежития российские военные.
Потери россиян на войне
По состоянию на 9 апреля наши защитники уничтожили 178 150 оккупантов. Потери в технике составляют:
- танков – 3 636 единиц,
- боевых бронированных машин – 7 024 единицы,
- артиллерийских систем – 2 740 единиц,
- РСЗО – 533 единиц,
- средств ПВО – 282 единицы,
- самолетов – 307 единиц,
- вертолетов – 292 единицы,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 312 единиц,
- крылатых ракет – 911 единиц,
- кораблей – 18 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 602 единицы,
- специальной техники – 309 единиц.