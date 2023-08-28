Маленькая девочка принесла цветы к плакату о своем погибшем папе-гвардейце: грустное видео
Источник:Нацгвардия
Полномасштабная война уносит жизни украинских героев, однако память о них остается. В частности, в сети публикуют видео, как родные прощаются с бойцами.
К плакатам с именами павших военных, установленных во многих городах нашего государства, приходят, в частности, их дети. Один из таких роликов был обнародован на странице Национальной гвардии Украины.
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Ребенок принес отцу цветы
Нацгвардейцы показали видео, на котором можно увидеть маленькую девочку, держащую в руках большой букет роз. Ребенок принес их к плакату о своем погибшем папе.
Девочка пришла с цветами к плакату о своем погибшем отце-гвардейце,
– говорится в подписи к ролику.
Девочка пришла к изображению павшего отца: видео
Плакат посвящен лейтенанту Владимиру Петруку – военнослужащему воинской части 3045.
Городской голова Вараша Александр Мензул сообщил, что он получил смертельные ранения во время выполнения боевого задания 10 июля.
Защитника похоронили через 2 дня на Аллее Героев кладбища в селе Старая Рафаловка.
У нашего Героя остались жена и двухлетняя дочь… Соболезнования семье, родителям, собратьям и друзьям. Вечная память,
– отметил Мензул.
Защитник получил тяжелые ранения / Фото Александра Мензула
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Другие тяжелые потери Украины на войне
- Недавно на войне погиб победитель Кубка Украины по карате Сергей Березняк. У погибшего защитника остались двое детей и жена.
- Также в битве за Родину погиб и 21-летний воин из села Львово в Херсонской области Евгений Митин. Он присоединился к Силам обороны после окончания срочной службы.
- До этого в Донецкой области принял последний бой младший сержант ВСУ Роман Матрущенко. Он полег во время штурма вражеских позиций 18 августа вблизи Клещиевки Бахмутского района.