Еще 1460 оккупантов и более 90 единиц техники и вооружения: потери врага на 8 декабря
8 декабря 2024, 07:29Читати новину українською
За минувшие сутки Россия потеряла в полномасштабной войне против Украины еще 1460 бойцов. Кроме того, наши защитники и защитницы уничтожили десятки единиц техники и вооружения агрессора.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также Без шанса на побег: разведчики "Артана" превращают в пепел врага в Запорожье – взрывное видео
Потери врага на 08.12.2024
- Личного состава – около 753 370 (+1460),
- танков – 9519 (+5),
- боевых бронированных машин – 19571 (+36),
- артиллерийских систем – 21058 (+3),
- РСЗО – 1253 (+0),
- средств ПВО – 1023 (+1),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20071 (+29),
- крылатых ракет – 2857 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 30965 (+17),
- специальной техники – 3635 (+2).
Посмотрите также Морские дроны ВМС ударили по системам наблюдения на газовых платформах у побережья Крыма
Потери врага на 8 декабря 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ