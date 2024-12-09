Еще 1220 захватчиков и 70 единиц техники и вооружения: потери врага на 9 декабря

Силы обороны ликвидировали еще 1220 российских захватчиков. Также наши воины уничтожили десятки единиц вражеской техники и вооружения.

С начала полномасштабной войны Россия уже потеряла более чем 754 тысячи бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 09.12.2024

Личного состава – около 754 590 (+1220),

танков – 9519 (+0),

боевых бронированных машин – 19589 (+18),

артиллерийских систем – 21061 (+3),

РСЗО – 1253 (+0),

средств ПВО – 1023 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 20093 (+22),

крылатых ракет – 2859 (+2),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 30989 (+24),

специальной техники – 3636 (+1).

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Потери врага на 9 декабря 2024 года / Генштаб ВСУ