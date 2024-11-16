Еще 1650 ликвидированных оккупантов и 165 единиц техники: потери врага на 16 ноября

Украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1650 оккупантов. Также наши воины уничтожили 165 единиц вражеской техники и вооружения.

На утро 16 ноября общие потери России в полномасштабной войне превысили 719 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 16 ноября

Личного состава – около 719 240 (+1650),

танков – 9338 (+8),

боевых бронированных машин – 18994 (+26),

артиллерийских систем – 20520 (+28),

РСЗО – 1252 (+0),

средств ПВО – 999 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 18914 (+28),

крылатых ракет – 2641 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 29236 (+69),

специальной техники – 3651 (+6).

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Потери врага на 16 ноября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ