Еще 990 оккупантов, самолет и 153 единицы другой техники: потери врага на 20 июля
20 июля 2024, 07:33Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Силы обороны ликвидировали еще около 1000 российских захватчиков. Кроме того, уничтожили более 150 единиц техники и вооружения.
Всего с начала полномасштабной войны Россия уже потеряла более 565 тысяч бойцов.
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Потери врага
- Личного состава – около 565 610 (+990),
- танков – 8257 (+7),
- боевых бронированных машин – 15 917 (+15),
- артиллерийских систем – 15542 (+22),
- РСЗВ – 1121 (+1),
- средств ПВО – 895 (+1),
- самолетов – 362 (+1),
- вертолетов – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 350 (+34),
- крылатых ракет – 2401 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 20 968 (+59),
- специальной техники – 2607 (+14).
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