22 мая, 07:28
Минус еще 870 оккупантов: потери врага на 22 мая
Основні тези
- За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 870 российских захватчиков и уничтожили 245 единиц техники и вооружения.
- Общие потери России на утро 22 мая превысили 977 тысяч бойцов.
За минувшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 870 российских захватчиков. Также наши воины уничтожили 245 единиц техники и вооружения агрессора.
Потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 977 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 22 мая 2025 года
- Личного состава – около 977650 (+870),
- танков – 10839 (+4),
- боевых бронированных машин – 22574 (+5),
- артиллерийских систем – 28122 (+32),
- РСЗВ – 1388 (+0),
- средств ПВО – 1167 (+0),
- самолетов – 372 (+0),
- вертолетов – 336 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 36797 (+105),
- крылатых ракет – 3197 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 49268 (+99),
- специальной техники – 3895 (+0).
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