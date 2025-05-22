Минус еще 870 оккупантов: потери врага на 22 мая

За минувшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 870 российских захватчиков. Также наши воины уничтожили 245 единиц техники и вооружения агрессора.

Потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 977 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 22 мая 2025 года

Личного состава – около 977650 (+870),

танков – 10839 (+4),

боевых бронированных машин – 22574 (+5),

артиллерийских систем – 28122 (+32),

РСЗВ – 1388 (+0),

средств ПВО – 1167 (+0),

самолетов – 372 (+0),

вертолетов – 336 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 36797 (+105),

крылатых ракет – 3197 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 49268 (+99),

специальной техники – 3895 (+0).

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Потери врага на 22 мая / Инфографика Генштаба ВСУ