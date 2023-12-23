Еще 1040 оккупантов, 3 самолета и десятки единиц другой техники: потери врага на 23 декабря

23 декабря 2023, 08:00
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Источник:

Генштаб ВСУ

Почти 22 месяца Россия ведет против Украины полномасштабную войну. Захватчики продолжают обстреливать мирные населенные пункты и пытаются оккупировать больше наших территорий. Однако терпят колоссальные потери. Так, Силы обороны уже ликвидировали более 352 тысяч бойцов Путина.

Только за прошедшие сутки наши защитники и защитницы обезвредили еще 1040 оккупантов. Также десятки единиц российской техники превратили в металлолом, передает 24 Канал.

Кстати говоря В результате уничтожения трех российских Су-34 есть погибшие среди россиян, – источники

Потери агрессора на утро 23 декабря

  • Личного состава – около 352 390 (+1040),
  • танков – 5854 (+17),
  • боевых бронированных машин – 10 871 (+28),
  • артиллерийских систем – 8286 (+36),
  • РСЗО – 932 (+0),
  • средств ПВО – 611 (+0),
  • самолетов – 327 (+3),
  • вертолетов – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6384 (+19),
  • крылатых ракет – 1613 (+0),
  • кораблей /катеров - 22 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 10995 (+51),
  • специальной техники – 1223 (+6).

Потери России / Инфографика Генштаба ВСУ

На Юге сбили 3 российских Су-34: что известно

  • В полдень 22 декабря Командующий Воздушными силами сообщил, что на Южном направлении наши защитники уничтожили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34.
  • Источники 24 Канала в ГУР отметили, что в результате уничтожения вражеских самолетов есть погибшие среди россиян. Количество ликвидированных оккупантов уточняют.
  • Российские пропагандисты подтвердили потерю трех истребителей-бомбардировщиков. Появились кадры якобы с места катапультирования одного из вражеских пилотов.
  • Спикер Командования Воздушных сил подчеркнул, что это была блестяще спланированная операция Украины.
Автор: Юлія Муріна