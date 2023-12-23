Еще 1040 оккупантов, 3 самолета и десятки единиц другой техники: потери врага на 23 декабря

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Почти 22 месяца Россия ведет против Украины полномасштабную войну. Захватчики продолжают обстреливать мирные населенные пункты и пытаются оккупировать больше наших территорий. Однако терпят колоссальные потери. Так, Силы обороны уже ликвидировали более 352 тысяч бойцов Путина.