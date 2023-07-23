630 оккупантов, 29 артиллерийских систем и 14 беспилотников: потери врага на 23 июля
За почти 17 месяцев полномасштабной войны Силы обороны уже ликвидировали более 241 тысячи российских захватчиков. Кроме того, уничтожили тысячи единиц вражеской техники.
Только за минувшие сутки наши защитники и защитницы очистили землю еще от 630 оккупантов. В общей сложности потери страны-террориста уже достигли 241 960 военных.
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Потери агрессора в технике
- Танков – 4151 (+11),
- боевых бронированных машин – 8105 (+9),
- артиллерийских систем – 4658 (+29),
- РСЗО – 697 (+4),
- средств ПВО – 451 (+3),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 310 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3958 (+14),
- крылатых ракет – 1298 (+0),
- кораблей / катеров –18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 7172 (+13),
- специальной техники – 696 (+5).
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ВСУ уничтожили вражескую нефтебазу и склады в Крыму
Очень "тревожно" 22 июля было во временно оккупированном Крыму. Впоследствии в СтратКоме ВСУ сообщили, что украинские защитники уничтожили российскую нефтебазу и вражеские склады в Октябрьском.