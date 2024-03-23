Минус еще 1050 оккупантов, 12 танков и другая техника: потери врага на 23 марта
Источник:Генштаб ВСУ
За более чем два года полномасштабной войны против Украины Россия уже потеряла более чем 435 тысяч бойцов. Кроме того, почти 60 тысяч военной техники.
Только за минувшие сутки у агрессора минус 1050 солдат. Также Силы обороны превратили в металлолом десятки единиц вражеской техники, передает 24 Канал.
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Какие потери в России
- Личного состава – около 435 760 (+1050),
- танков – 6852 (+12),
- боевых бронированных машин – 13130 (+19),
- артиллерийских систем – 10811 (+36),
- РСЗВ – 1018 (+0),
- средств ПВО – 723 (+0),
- самолетов – 347 (+0),
- вертолетов – 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8463(+75),
- крылатых ракет – 1992 (+39),
- кораблей/катеров – 26 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 14344 (+57),
- специальной техники – 1768 (+19).
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Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ
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Кстати, утром в Генштабе также сообщили, что авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники агрессора.
Кроме того, подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны и 4 важных объектах оккупантов.
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Украинские дроны атаковали авиабазу “Энгельс”
- Накануне, ночью 20 марта в Саратовской области прогремели мощные взрывы. Украинские дроны "Лютый" атаковали одну из крупнейших вражеских авиабаз "Энгельс".
- Об этом сообщили источники 24 Канала в спецслужбах. Последствия отработки уточняются.
- Оккупанты жаловались, что взрывы были очень мощными. И хотя российское минобороны, как всегда, бредило об "успешной" работе "Пе-Ве-О", в частности, "сбитии" 4 беспилотников, местные, которые живут вблизи с аэродромом, убеждены, что ночные взрывы – это не работа ПВО, а прилеты.