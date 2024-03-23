Минус еще 1050 оккупантов, 12 танков и другая техника: потери врага на 23 марта

23 марта 2024, 07:41
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Источник:

Генштаб ВСУ

За более чем два года полномасштабной войны против Украины Россия уже потеряла более чем 435 тысяч бойцов. Кроме того, почти 60 тысяч военной техники.

Только за минувшие сутки у агрессора минус 1050 солдат. Также Силы обороны превратили в металлолом десятки единиц вражеской техники, передает 24 Канал.

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Какие потери в России

  • Личного состава – около 435 760 (+1050),
  • танков – 6852 (+12),
  • боевых бронированных машин – 13130 (+19),
  • артиллерийских систем – 10811 (+36),
  • РСЗВ – 1018 (+0),
  • средств ПВО – 723 (+0),
  • самолетов – 347 (+0),
  • вертолетов – 325 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8463(+75),
  • крылатых ракет – 1992 (+39),
  • кораблей/катеров – 26 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 14344 (+57),
  • специальной техники – 1768 (+19).

 

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Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

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Кстати, утром в Генштабе также сообщили, что авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники агрессора.

Кроме того, подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны и 4 важных объектах оккупантов.

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Украинские дроны атаковали авиабазу “Энгельс”

  • Накануне, ночью 20 марта в Саратовской области прогремели мощные взрывы. Украинские дроны "Лютый" атаковали одну из крупнейших вражеских авиабаз "Энгельс".
  • Об этом сообщили источники 24 Канала в спецслужбах. Последствия отработки уточняются.
  • Оккупанты жаловались, что взрывы были очень мощными. И хотя российское минобороны, как всегда, бредило об "успешной" работе "Пе-Ве-О", в частности, "сбитии" 4 беспилотников, местные, которые живут вблизи с аэродромом, убеждены, что ночные взрывы – это не работа ПВО, а прилеты.

Автор: Юлія Муріна