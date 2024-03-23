Минус еще 1050 оккупантов, 12 танков и другая техника: потери врага на 23 марта

За более чем два года полномасштабной войны против Украины Россия уже потеряла более чем 435 тысяч бойцов. Кроме того, почти 60 тысяч военной техники.

Только за минувшие сутки у агрессора минус 1050 солдат. Также Силы обороны превратили в металлолом десятки единиц вражеской техники, передает 24 Канал.

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Какие потери в России

Личного состава – около 435 760 (+1050),

танков – 6852 (+12),

боевых бронированных машин – 13130 (+19),

артиллерийских систем – 10811 (+36),

РСЗВ – 1018 (+0),

средств ПВО – 723 (+0),

самолетов – 347 (+0),

вертолетов – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8463(+75),

крылатых ракет – 1992 (+39),

кораблей/катеров – 26 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 14344 (+57),

специальной техники – 1768 (+19).

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Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

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Кстати, утром в Генштабе также сообщили, что авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники агрессора.

Кроме того, подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны и 4 важных объектах оккупантов.

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