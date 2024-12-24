Еще 1630 оккупантов и более 140 единиц техники и вооружения: потери врага на 24 декабря
24 декабря 2024, 07:29Читати новину українською
За минувшие сутки наши воины ликвидировали 1630 вражеских бойцов. Также уничтожили десятки единиц техники и вооружения агрессора.
Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более чем 777 тысяч солдат. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 24 декабря 2024 года
- Личного состава – 777 720 (+1630),
- танков – 9624 (+9),
- боевых бронированных машин – 19915 (+30),
- артиллерийских систем – 21323 (+10),
- РСЗВ – 1256 (+0),
- средств ПВО – 1030 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20834 (+44),
- крылатых ракет – 2948 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 32086 (+47),
- специальной техники – 3667 (+3)
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