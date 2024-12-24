Еще 1630 оккупантов и более 140 единиц техники и вооружения: потери врага на 24 декабря

За минувшие сутки наши воины ликвидировали 1630 вражеских бойцов. Также уничтожили десятки единиц техники и вооружения агрессора.

Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более чем 777 тысяч солдат. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 24 декабря 2024 года

Личного состава – 777 720 (+1630),

танков – 9624 (+9),

боевых бронированных машин – 19915 (+30),

артиллерийских систем – 21323 (+10),

РСЗВ – 1256 (+0),

средств ПВО – 1030 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 20834 (+44),

крылатых ракет – 2948 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 32086 (+47),

специальной техники – 3667 (+3)

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Потери врага на 24 декабря 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ