Более 1100 оккупантов, самолет, РСЗО: огромные потери врага 26 мая

26 мая 2024, 07:35
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Источник:

Генштаб ВСУ

Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако несет огромные потери в личном составе и технике. Только за последние сутки враги потеряли 1 110 единиц личного состава.

С 24 февраля 2022 года россияне потеряли в Украине 501 190 солдат. Однако потери могут быть больше, ведь их трудно точно подсчитать во время интенсивных боев.

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С 24 февраля 2022 года россияне потеряли в Украине 501 190 солдат. Однако потери могут быть больше, ведь их трудно точно подсчитать во время интенсивных боев.

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Какие потери врага в технике

  • танков – 7662 (+12);
  • боевых бронированных машин – 14803 (+17);
  • артиллерийских систем – 12953 (+24);
  • РСЗВ – 1083 (+1);
  • средства ПВО – 814 (+0);
  • самолетов – 357 (+1);
  • вертолетов – 326 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 10425 (+11);
  • крылатые ракеты – 2 209 (+0);
  • корабли /катера – 27 (+0);
  • подводные лодки – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 17639 (+31);
  • специальная техника – 2 111 (+7).


Потери врага 26 мая 2024 года

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Потери Кремля превысили 500 тысяч человек

  • 25 мая 2024 года потери россиян на войне в Украине превысили отметку 500 тысяч оккупантов. То есть за более чем 2 года полномасштабной войны оккупанты потеряли на нашей земле 500 080 своих военных убитыми и ранеными.
  • Кстати, самому молодому погибшему россиянину было всего 18 лет. То есть на момент начала войны России против Украины он был 8-летним ребенком.
  • Владимир Зеленский заявил, что во время наступления россиян в Харьковской области потери врага к украинским соотносятся один к восьми.
  • По словам президента, прорыв оккупантов в направлении Харькова, который произошел чуть больше чем две недели назад, закончился военными жертвами 1 к 8. То есть один украинец на восемь россиян.

Автор: Діана Квасневська