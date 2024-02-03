Еще 880 оккупантов и 104 единицы техники: потери врага на 3 февраля
3 февраля 2024, 08:01Читати новину українською
Полномасштабная война в Украине продолжается почти 2 года. По состоянию на утро 3 февраля Силы обороны уже ликвидировали более 387 тысяч оккупантов.
Так, только за минувшие сутки наши защитники и защитницы очистили землю от 880 российских захватчиков. Кроме того, превратили в металлолом десятки единиц вражеской техники, передает 24 Канал.
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Потери России на утро 3 февраля
- Личного состава – около 387 940 (+880),
- танков – 6341 (+10),
- боевых бронированных машин – 11 805 (+13),
- артиллерийских систем – 9300 (+26),
- РСЗО – 979 (+1),
- средств ПВО – 663 (+0),
- самолетов – 332 (+0),
- вертолетов – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7161 (+15),
- крылатых ракет – 1847 (+0),
- кораблей/катеров – 24 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 12352 (+36),
- специальной техники – 1473 (+3).
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