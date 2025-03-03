3 марта, 07:08
Минус еще 1350 оккупантов и почти 260 единиц техники и вооружения: потери врага на 3 марта
За минувшие сутки украинские защитники и защитницы уничтожили 259 единиц вражеской техники и вооружения. Кроме того, наши воины ликвидировали еще 1350 оккупантов.
С начала полномасштабной войны против Украины Россия уже потеряла более 878 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 3 марта 2025 года
- Личного состава – около 878070 (+1350),
- танков – 10252 (+11),
- боевых бронированных машин – 21290 (+16),
- артиллерийских систем – 24019 (+60),
- РСЗВ – 1306 (+0),
- средств ПВО – 1093 (+2),
- самолетов – 370 (+0),
- вертолетов – 331 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 27655 (+61),
- крылатых ракет – 3085 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 39327 (+109),
- специальной техники – 3768 (+0).
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