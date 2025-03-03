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24 Канал Новости Украины Минус еще 1350 оккупантов и почти 260 единиц техники и вооружения: потери врага на 3 марта
3 марта, 07:08
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Минус еще 1350 оккупантов и почти 260 единиц техники и вооружения: потери врага на 3 марта

Юлия Мурина

За минувшие сутки украинские защитники и защитницы уничтожили 259 единиц вражеской техники и вооружения. Кроме того, наши воины ликвидировали еще 1350 оккупантов.

С начала полномасштабной войны против Украины Россия уже потеряла более 878 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 3 марта 2025 года

  • Личного состава – около 878070 (+1350),
  • танков – 10252 (+11),
  • боевых бронированных машин – 21290 (+16),
  • артиллерийских систем – 24019 (+60),
  • РСЗВ – 1306 (+0),
  • средств ПВО – 1093 (+2),
  • самолетов – 370 (+0),
  • вертолетов – 331 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 27655 (+61),
  • крылатых ракет – 3085 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 39327 (+109),
  • специальной техники – 3768 (+0).

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Потери врага на 03.03.2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ