Еще 790 оккупантов, ПВО и другая техника агрессора: потери врага на 5 января
5 января 2024, 07:51Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
В Украине 681 сутки полномасштабной войны. Силы обороны уже ликвидировали более 363 тысяч оккупантов.
Так, только за минувшие сутки Россия потеряла еще 790 своих бойцов. Кроме того, десятки единиц техники, пишет 24 Канал.
Обратите внимание В 2023 году ВСУ уничтожили в 2,5 раза больше россиян, чем в 2022 году: итоги года на фронте
Потери агрессора на утро 5 января
- Личного состава – около 363 070 (+790),
- танков – 6011 (+9),
- боевых бронированных машин – 11142 (+14),
- артиллерийских систем – 8604 (+30),
- РСЗО – 949 (+2),
- средств ПВО – 631 (+1),
- самолетов – 329 (+0),
- вертолетов – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6771 (+18),
- крылатых ракет – 1786 (+1),
- кораблей / катеров – 23 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 11463 (+40),
- специальной техники – 1313 (+9).
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Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ
На Донецком направлении поразили три российских ЗРК "Бук"
- В ССО сообщили, что всего за одну неделю на Донецком направлении наши защитники поразили 3 российских ЗРК "Бук".
- Один зенитный ракетный комплекс уничтожен полностью, еще два – выведены из строя и не подлежат восстановлению.
- Кроме того, оккупанты потеряли 2 станции обнаружения и целеуказания 9С36.
- Как горела российская техника – смотрите видео.