1250 бойцов, судно и несколько десятков единиц тяжелой техники: потери врага на 6 марта

Российские захватчики продолжают нести колоссальные потери на войне, развязанной Кремлем. Только за минувшие сутки наши военные ликвидировали 1250 бойцов так называемой "второй армии мира"

Если же говорить об общих потерях, то их количество поражает еще больше. С 24 февраля 2024 года наши защитники и защитницы поквитались с 420 270 российскими захватчиками. Обратим внимание, что реальная цифра может быть больше. Связано это с тем, что в зонах ведения активных боевых действий крайне непросто фиксировать потери врага.

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Потери в технике ошеломляют

Также следует понимать, что российские захватчики потеряли немало своей техники за более чем два года полномасштабного вторжения. Враг не досчитается тысяч боевых бронированных машин, артиллерийских систем, БПЛА оперативно-тактического уровня и автомобилей и автоцистерн.

Кроме того, на балансе так называемой "второй армии мира" стало на несколько сотен средств ПВО, самолетов, вертолетов меньше. Также на дно удалось отправить 25 кораблей и 1 подводную лодку. Давайте пройдемся детальнее по актуальным цифрам по состоянию на утро 6 марта:

танков – 6678 (+21);

боевых бронированных машин – 12728 (+40);

артиллерийских систем – 10308 (+50);

РСЗВ – 1008 (+1);

средств ПВО – 701 (+1);

самолетов – 347 (+0);

вертолетов – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7921 (+58);

крылатых ракет – 1918 (+1);

кораблей/катеров – 26 (+1);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 13479 (+56);

специальной техники – 1642 (+12).



Актуальные потери врага по состоянию на 6 марта / Инфографика Генштаба ВСУ

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