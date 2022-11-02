Больше воевать не смогут: в Генштабе рассказали о свежих потерях врага на Юге

Украинские военные продолжают уничтожать врага. За прошедшие сутки оккупанты понесли немалые потери. О них мы дальше и расскажем.

Как отмечают в Генштабе, в Херсонской области враг все еще продолжает проводить принудительную "эвакуацию". Это оккупанты делают для того, чтобы подготовиться к контрнаступлению ВСУ

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Оккупанты ежедневно несут потери

И как бы захватчики ни пытались, они продолжают нести потери.

В частности, поступило подтверждение о ликвидации врага возле Музыковки на Херсонщине 29 октября. Тогда наши военные уничтожили ЗРК "Панцирь-С1", около 10 единиц другой военной техники.

А вот 30 октября в районе Снигиревки Николаевской области отправили на тот свет 12 врагов.

Имеющаяся в Генштабе информация свидетельствует также о развертывании дополнительного госпиталя. Он заработал в районе Заветного Желания Донецкой области. Известно, что медицинское учреждение уже переполнено ранеными оккупантами.

Успехи ВСУ за минувшие сутки

Хотя в России и объявили о завершении мобилизации, повестки мужчины призывного возраста продолжают получать. Накануне мы говорили, что это будет продолжаться, пока Путин не подпишет приказ о конце кампании по призыву.

Наши военные ежедневно просеивают ряды войска врага. Так, за минувшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 33 удара. Известно, что под обстрелы попали 26 районов скопления оружия и техники врага, а также 7 позиций ЗРК. Кроме того, за прошедшие сутки удалось сбить вертолет, 2 БпЛА типа "Орлан-10", 6 дронов-камикадзе "Шахид-136", а также 2 – типа "Куб".

Эффективно свою работу проделали также подразделения ракетных войск и артиллерии. Они поразили 4 района скопления живой силы, оружия и военной техники. Также попадание зафиксировали по трем складам боеприпасов и шести другим важным военным объектам врага.

Что еще известно о потерях врага

В ВСУ отметили, что ежедневно сотни оккупантов погибают на Авдеевском и Бахмутском направлении. Заметим, что именно на них враги постоянно наступают. Напомним, что Путин отдал приказ захватить Бахмут до конца октября. С этим планом россияне не справились, но это не мешает им гнать на верную смерть "пушечное мясо".

Напомним, что Россия отправила на фронт 87 тысяч "мобиков". В общей сложности, как сообщают в минобороны, удалось мобилизовать 300 тысяч бойцов. Интересно, что только в Свердловской области каждый пятый погибает еще до того, как его отправят на войну.

Военный обозреватель Денис Попович объяснил, почему за последние дни так много россиян погибает в войне. По его словам, оккупанты просто бросают в бой своих мобилизованных. Их перебрасывают на Херсонщину, Сватово, Кременную, а также частично в Бахмут.

К слову, накануне "хлопок" накрыл отель в Волновахе. Известно, что там жили кадыровцы. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, попадание в "Ахтамар" еще и послужило причиной обезвреживания около 10 единиц военной техники. Что касается потерь личного состава, то их уточняют.

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