Россияне потеряли самолет и три склада оружия: где на Юге было очень горячо

Украинские военные продолжают уничтожать врага на Юге. Только за минувшие сутки защитники нашего государства нанесли немало ударов по оккупантам, лишив их складов с оружием и самолетом.

Об этих и других потерях врага сообщили в сводке ОК "Юг". В ведомстве отметили, что в Южнобужском направлении ситуация существенно не изменилась. Она все еще остается стабильно сложной, но контролируется нашими военными.

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Оккупанты продолжают нести потери

За прошедшие сутки украинская авиация отработала 10 ударов по скоплению техники врага, а также опорным пунктам в Бериславском и Баштанском районах. Кроме того, попали по позициям систем ПВО оккупантов в Каховском районе.

Удачно со своей работой справились ракетно-артиллерийские подразделения. Они выполнили 220 огневых задач. В результате стало известно, что враг потерял:

17 бойцов,

РСЗО "Град",

танк,

миномет,

3 единицы автомобильной бронетехники,

3 склада боеприпасов в Бериславском районе.

Известно также о повреждении 6 бронированных автомобилей и 2 минометов. В ведомстве отмечают, что проводится дополнительная разведка. С ее помощью могут узнать окончательные потери врага в регионе.

Кроме того, зенитное ракетное подразделение поразило один из штурмовиков врага, которым он пытался атаковать наши позиции. Также они сбили еще и беспилотник типа "Орлан-10", которым оккупанты проводили разведку.

Враг продолжает бить по освобожденным территориям

Как отмечают в ОК "Юг", оккупанты продолжают вести оборонительные действия. Также захватчики делают все возможное, чтобы удерживать позиции, которые они заняли раньше.

В то же время, не прекращаются обстрелы позиций ВСУ, а также населенных пунктов, расположенных поблизости как линии фронта, так и тыловых районов. По ним русские захватчики бьют из всего имеющегося вооружения. Используют для атак оккупанты и авиацию, и дроны-камикадзе. Не обошлось и без дронов-разведчиков, чтобы выведать ситуацию.

Например, недавно освобожденные населенные пункты Бериславского района, расположенные на правом берегу Днепра, россияне обстреляли. По Шевченковцам били дроном-камикадзе "Шахид-136". А вот по Нововоскресенску – из ЗРК С-300. К счастью, обошлось без жертв.

Трижды вертолетами враги атаковали Новую Каменку и Трифоновку. Зафиксировано еще 5 вертолетных ударов по позициям Сил обороны. Дважды поднимали в небо штурмовую авиацию. Что произошло с одним из самолетов, мы уже рассказали выше.

Какая ситуация сейчас в Херсонской области

Начнем с того, что поздно вечером 21 октября в Херсонской области снова раздались взрывы. Согласно предварительным данным, их слышали в районе Антоновского моста. Обратим внимание, что это происходит уже второй день подряд.

Мы выше упоминали атаки по Бериславскому району. Накануне стало известно, что в самом Бериславе оккупанты прекратили деятельность органов "власти". Это еще раз доказывает их бегство из региона.

В то же время, заметим, что россияне уже начали вывозить детей из приюта в Херсоне. По предварительной информации, их принудительно депортировали в Краснодарский край.

Добавим напоследок важный момент относительно Каховской ГЭС. Как рассказали в ГУР МО, враги запланировали подрыв этого объекта еще в апреле. Пока известно о том, что они минуют шлюзы.

Риск ракетных ударов с акватории Черного моря сохраняется. В нем находятся 10 вражеских судов, из которых 3 – ракетоносители. Они оснащены 24 ракетами типа "Калибр".

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