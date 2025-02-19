ВСУ "выжгли" еще 1300 российских солдат и 4 ПВО: потери врага на 19 февраля

Украинские защитники продолжают сдерживать врага, нанося ему непоправимые потери. Только за минувшие сутки армия оккупантов уменьшилась на 1300 военных.

В то же время общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 862 тысячи бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Успех ВСУ под Покровском, наступление россиян под Купянском: как изменилась линия фронта за неделю

Потери врага на 19 февраля 2025 года

Личного состава – около 862 390 (+1300) человек,

танков – 10 120 (+19),

боевых бронированных машин – 21 098 (+23),

артиллерийских систем – 23 347 (+72),

РСЗО – 1 288 (+3),

средств ПВО – 1 072 (+4),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 25 861 (+175),

крылатых ракет – 3 064 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 37 825 (+146),

специальной техники – 3 752 (+1).

Потери врага на 19 февраля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ