19 февраля, 07:20
ВСУ "выжгли" еще 1300 российских солдат и 4 ПВО: потери врага на 19 февраля
Украинские защитники продолжают сдерживать врага, нанося ему непоправимые потери. Только за минувшие сутки армия оккупантов уменьшилась на 1300 военных.
В то же время общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 862 тысячи бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 19 февраля 2025 года
- Личного состава – около 862 390 (+1300) человек,
- танков – 10 120 (+19),
- боевых бронированных машин – 21 098 (+23),
- артиллерийских систем – 23 347 (+72),
- РСЗО – 1 288 (+3),
- средств ПВО – 1 072 (+4),
- самолетов – 370 (+0),
- вертолетов – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 25 861 (+175),
- крылатых ракет – 3 064 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 37 825 (+146),
- специальной техники – 3 752 (+1).
Потери врага на 19 февраля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ