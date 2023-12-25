760 оккупантов, Су-34, Су-30 и другая техника: потери врага на 25 декабря

25 декабря 2023, 07:50
Читати новину українською

Источник:

Генштаб ВСУ

Полномасштабная война в Украине длится уже более 22 месяцев. Силы обороны ликвидировали более 353 тысяч оккупантов.

Только за минувшие сутки Россия потеряла еще 760 человек. Кроме того, истребитель-бомбардировщик Су-34 и Су-30 и еще 179 единиц техники, пишет 24 Канал.

Кстати Генштаб подтвердил сбитие вражеских бомбардировщиков: хронология 670 дня войны

Потери врага на утро 25 декабря

  • Личного состава – около 353 950 (+760),
  • танков – 5877 (+19),
  • боевых бронированных машин – 10919 (+31),
  • артиллерийских систем – 8347 (+33),
  • РСЗО – 934 (+2),
  • средств ПВО – 613 (+2),
  • самолетов – 329 (+2),
  • вертолетов – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6436 (+32),
  • крылатых ракет – 1616 (+2),
  • кораблей/катеров – 22 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 11075 (+53),
  • специальной техники – 1234 (+5).

Интересно Когда Россия понесла наибольшие потери в войне и кто чаще всего "едет в один конец": расследование

Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

Кратко, что известно об уничтожении истребителей

  • В ВСУ уточнили, что два российских истребителя сбили элитные подразделения Воздушных сил.
  • Су-34 уничтожили на Донецком направлении. Его сбили зенитно-ракетным комплексом на Мариупольском направлении. Так что вражеский самолет на аэродром уже не вернулся.
  • Су-30СМ наши военные сбили над акваторией Черного моря.
  • Заметим, что 22 декабря украинские защитники на Юге сбили сразу три вражеских истребителя Су-34. Тогда спикер Командования Воздушных сил рассказал, что российские самолеты "подловили", когда враг выполнял рискованную операцию.
  • Оккупанты пытались сбросить КАБы на большую глубину линии обороны. Агрессор рискнул и подлетел поближе. По российским истребителям-бомбардировщикам мощно отработали защитники неба.
  • Кстати, сейчас оккупанты пытаются выяснить, чем же сбили их самолеты.
  • Источники 24 Канала в ГУР сообщили, что в результате уничтожения самолетов также потери среди оккупантов.
  • Интересно, что даже сами захватчики в сети уже называют потерю этих трех самолетов "черным днем российской авиации".

Автор: Юлія Муріна