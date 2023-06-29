ВСУ уничтожили еще около 700 оккупантов и 2 танка: потери врага на 29 июня
29 июня 2023, 08:03Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты гибнут на войне против Украины. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 680 россиян.
Значительные потери враг несет и в технике. При этом в Генштабе отмечают, что интенсивность боев высока, а потому данные потерь постоянно уточняют.
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С начала полномасштабного вторжения уничтожено 227 780 российских солдат.
Потери врага по состоянию на сегодня
- танков – 4 038 (+2);
- боевых бронированных машин – 7 857 (+10);
- артиллерийских систем – 4 116 (+27);
- РСЗО – 627;
- средств ПВО – 388 (+1);
- самолетов – 315 (+1);
- вертолетов – 308;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 513 (+14);
- крылатых ракет – 1 261;
- кораблей/катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 780 (+6);
- специальной техники – 569 (+6).
Что происходит на поле боя
- Вооруженные Силы продолжают совершать контрнаступательные операции на фронте и заставляют противника отступать. В частности, Главнокомандующий Валерий Залужный констатировал, что наши защитники продвигаются на разных участках фронта. В то же время враг пытается сопротивляться, но несет бешеные потери.
- Отдельно остановимся на Таврическом направлении. Командующий оперативным направлением "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что на этом участке фронта наша армия имеет частичный успех. Не так давно нашим воинам удалось ликвидировать почти три роты захватчиков.
- Вместе с тем спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк прокомментировала ситуацию на Левобережье Херсонщины: "Мы можем говорить теперь о результативной контрбатарейной борьбе. О других наших планах и их реализации пока должны знать только те, кто в них напрямую задействован".
- Не сомневается в наших Вооруженных Силах и, очевидно, президент Владимир Зеленский. Недавно его спросили, видит ли он угрозу в вагнеровцах на территории Беларуси. На это он ответил, что наша армия очень сильна и не только на словах.