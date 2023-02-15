Хорошо охраняли, – Федоров рассказал, что ВСУ уничтожили уникальную российскую машину РЭБ "Палантин-К"

Украинские военные продолжают наносить врагу мощные удары. Таким образом, ВСУ не дают сконцентрировать оккупантам свои силы, в том числе и на Запорожском направлении.

Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. По его словам, украинским защитникам удалось ликвидировать редкую боевую машину россиян.

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ВСУ поджарили врага у Мелитополя

Иван Федоров сообщил, что 15 февраля 128 горно-штурмовая бригада ВСУ успешно уничтожила рашистский новейший комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин" в районе временно оккупированной Васильевки.

По его словам, эта техника достаточно уникальна и по-настоящему ценна для оккупантов.

Рашисты достаточно хорошо всегда охраняют такие специализированные машины,

– подчеркнул он.

Впрочем, это не помешало ВСУ отработать по цели.

К тому же Федоров пояснил, что именно благодаря РЭБ "Палантин" россияне пытались ослепить украинских защитников и влияли на беспрепятственность связи.

Иван Федоров рассказал, какие точные удары ВСУ наносят по оккупантам на Запорожском направлении: смотрите видео

Россиян становится меньше

Иван Федоров сосредоточил внимание на том, что это не единственные потери врага на территории временно оккупированной Мелитопольщины.

"Наши героические Вооруженные Силы уничтожают на расстоянии рашистов", – рассказал он.

По его словам, украинские военные также нанесли удар по колонне бронетехники, которая шла из Мелитополя в Васильевку. Оккупанты пытались обеспечить подкрепление на Запорожской линии столкновения, впрочем, ВСУ опередили их намерения.

Полностью подтверждается мнение о том, что наши Вооруженные Силы точно видят, что одним из приоритетных направлений является освобождение временно оккупированной Запорожской области,

– сосредоточил внимание руководитель Мелитополя.

Он убежден, что для достижения лучшего результата в борьбе с врагом следует всячески помогать нашим ВСУ.

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