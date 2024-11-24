Сорвали планы врага: под Волчанском Украина нанесла мощный удар по позициям россиян
На Харьковском направлении оккупанты пытаются атаковать. Впрочем, наши защитники удерживают противника и наносят ему большие потери.
Так, в Десантно-штурмовых войсках показали филигранную работу украинских FPV-дронов, передает 24 Канал.
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Мощный удар по врагу
На Волчанском направлении операторы дронов 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады нанесли точные удары по позициям оккупантов и живой силе.
Благодаря мастерству и инновационным подходам, противник остается дезориентированным и теряет инициативу,
– отметили военные.
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Обратите внимание! За последние сутки враг совершил 13 атак в районе Волчанска и Тихого.
К слову, в ночь на 20 ноября Силы обороны ударили ракетами по российским зенитчикам, которые участвуют в обстрелах Украины. Известно о поражении по меньшей мере радиолокационной станции ЗРК С-400.