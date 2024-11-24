Так, у Десантно-штурмових військах показали філігранну роботу українських FPV-дронів, передає 24 Канал.
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Потужний удар по ворогу
На Вовчанському напрямку оператори дронів 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади завдали точних ударів по позиціях окупантів і живій силі.
Завдяки майстерності та інноваційним підходам, противник залишається дезорієнтованим і втрачає ініціативу,
– наголосили військові.
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Зверніть увагу! За останню добу ворог здійснив 13 атак у районі Вовчанська і Тихого.
До слова, у ніч проти 20 листопада Сили оборони вдарили ракетами по російських зенітниках, які беруть участь в обстрілах України. Відомо про ураження щонайменше радіолокаційної станції ЗРК С-400.