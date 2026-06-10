10 июня, 07:04
Минус еще более 1100 российских оккупантов, 3 танка и 6 РСЗО: потери врага на 10 июня
Украинские защитники продолжают сдерживать российское наступление на фронте и наносить врагу ощутимые потери. Только за последние сутки российская армия потеряла сотни военнослужащих и десятки единиц техники.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Какие потери России на 9 июня?
Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 377 510 (+1 190) человек;
- танков – 12 004 (+3);
- боевых бронированных машин – 24 717 (+7);
- артиллерийских систем – 43 713 (+74);
- РСЗО – 1 857 (+6);
- средств ПВО – 1 414 (+3);
- самолетов – 436 (+0);
- вертолетов – 353 (+0);
- наземных робототехнических комплексов – 1 619 (+5);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 340 531 (+2 204);
- крылатые ракеты – 4733 (+0);
- корабли/катера – 33 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 105 172 (+376);
- специальная техника – 4 257 (+4).
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- Также под удар попала линейная производственно-диспетчерская станция "Красный Яр" в Волгоградской области, которая используется для транспортировки нефти к Волгоградскому НПЗ и экспортному терминалу.