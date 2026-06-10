Минус еще более 1100 российских оккупантов, 3 танка и 6 РСЗО: потери врага на 10 июня

Украинские защитники продолжают сдерживать российское наступление на фронте и наносить врагу ощутимые потери. Только за последние сутки российская армия потеряла сотни военнослужащих и десятки единиц техники.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Читайте также Крупнейшие с 2022 года: ВСУ за май уничтожили рекордное количество автомобильной техники врага Какие потери России на 9 июня? Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили: личного состава – около 1 377 510 (+1 190) человек;

танков – 12 004 (+3);

боевых бронированных машин – 24 717 (+7);

артиллерийских систем – 43 713 (+74);

РСЗО – 1 857 (+6);

средств ПВО – 1 414 (+3);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 1 619 (+5);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 340 531 (+2 204);

крылатые ракеты – 4733 (+0);

корабли/катера – 33 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 105 172 (+376);

специальная техника – 4 257 (+4). Потери врага по состоянию на 10 июня / Инфографика Генштаба ВСУ Силы обороны наносят потери врагу: последние новости

В ночь на 9 июня Силы беспилотных систем атаковали объекты врага на оккупированных территориях . В частности, под ударами оказались 9 электроподстанций, РЛС, контрольный наблюдательный пункт "Рубикона", газовая инфраструктура и цистерны с топливом.



Днем ранее украинские дроны также успешно атаковали перевальную нефтебазу "Грушевая" в Краснодарском крае, в результате чего на территории объекта вспыхнул пожар. По словам военных, этот комплекс обеспечивает около 12% морского экспорта российской нефти и является важным звеном топливной логистики страны-агрессора.

Также под удар попала линейная производственно-диспетчерская станция "Красный Яр" в Волгоградской области, которая используется для транспортировки нефти к Волгоградскому НПЗ и экспортному терминалу.