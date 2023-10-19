Несколько факторов: как ВСУ удается уничтожать рекордное количество артиллерии врага
ВСУ устанавливают новые рекорды по количеству уничтоженной артиллерии российских оккупантов. Этому есть несколько причин.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. Только за минувшие сутки украинские бойцы уничтожили 39 артиллерийских систем врага.
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ВСУ эффективно уничтожают вражескую артиллерию
Кирилл Сазонов отметил, что существует несколько факторов эффективной работы ВСУ по российской артиллерии. В первую очередь это хорошая работа украинской разведки. В частности, с помощью дронов находят расположение врага и сообщают нашим бойцам. Также разведка работает с агентурой на прифронтовых оккупированных территориях.
Очень важна отличная работа украинских артиллеристов и ракетчиков, которые являются квалифицированными специалистами. Многие из них имеют боевой опыт и техническое образование.
Также это оружие от союзников, которое позволяет бить более точно, быстро менять место, отходить от ответного удара. И дальнобойность – это ключ ко всему. Если ты можешь поразить врага на 18-ти километрах, а он только на 12-ти,
– объяснил военный.
Что происходит на фронте: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские бойцы отбивают атаки и штурмы врага на Востоке и проводят контрнаступательную операцию на Юге Украины. Жестокие бои продолжаются по всей линии фронта.
- В частности, наши защитники наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, уничтожают врага и постепенно освобождают временно оккупированные территории. Силы обороны имеют частичный успех юго-западнее Вербового Запорожской области. ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах, где до этого находился враг.
- За прошедшие сутки Военно-воздушные силы Украины нанесли 15 авиационных ударов по сосредоточению войск, вооружения и военной техники россиян, 3 авиационных ударов по ЗРК врага. Был уничтожен российский самолет Су-25, 5 оперативно-тактических разведывательных БПЛА.