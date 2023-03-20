ВСУ уже фактически уничтожили боевой состав танков армии России, – Жданов

Российская армия несет огромные потери на поле боя в Украине. В частности, благодаря действиям ВСУ у россиян существенно уменьшился парк военной техники.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, российские оккупанты вынуждены снимать с хранения старые советские танки.

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После модернизации россияне отправляют такую технику на фронт. Вот только процесс обновления танков у оккупантов довольно специфический.

Как россияне модернизируют старые танки

Как рассказал Жданов, российские военные делают со старыми танками 3 вещи:

меняют средства связи;

добавляют в прицельные приборы ночной инфракрасный канал, чтобы была возможность вести огонь в темное время суток;

навешивают динамическую защиту – активно-реактивную броню.

"Вот и вся модернизация. Далее – покраска и капитальный ремонт этого танка", – отметил военный эксперт.

Он добавил, что просто так восстановить танки после столь длительных сроков хранения невозможно.

Олег Жданов рассказал, какая ситуация с танками у россиян: смотрите видео

В России – большие проблемы с танками

Жданов подчеркнул, что такая практика свидетельствует о том, что у России сейчас есть огромная проблема с техникой.

Если мы посмотрим на цифру потерь, то сегодня можно смело говорить, что количество танков, уничтоженных за время полномасштабной войны, фактически равно числу танков в боевом составе вооруженных сил России,

– сказал военный эксперт.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения в Украину боевой состав танков российской армии насчитывал 3,5 единицы.

"Сегодня можно констатировать, что боевого состава танков армии России уже нет", – подчеркнул Жданов.

Россия потеряла почти все современные танки

Военный эксперт добавил, что в боевой состав входили технически исправные и более или менее модернизированные под современные условия танки. В частности, речь идет о таких моделях:

T-72Б3;

T-80БВМ;

T-90.

По словам Жданова, танков T-90 у россиян было не больше сотни. Приблизительно 20% из них ВСУ уничтожили или захватили как трофей. Все остальные российские танки из боевого состава можно было условно назвать более или менее технически исправными.

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